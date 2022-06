França legislativas: 38,11% dos franceses votaram até às 17H

França

De acordo com o Ministério francês do Interior, até às 17 horas deste domingo, a taxa de participação na segunda volta das eleições legislativas fixou-se nos 38.11%. Uma queda de 1.31% quando comparada com a taxa registada na primeira volta das legislativas (39,42%).

Nesta segunda volta, a taxa de abstenção deve fixar-se nos 54,0%.

Ainda assim, a participação deste domingo é superior à registada há cinco anos, apenas 35,33% dos franceses inscritos nas listas eleitorais foram votar.

Nesta eleição está em jogo o equilíbrio de poder entre as coligações Ensemble e a NUPES, com os cenários de maioria absoluta ou relativa na Assembleia Nacional ou coabitação imposta a Emmanuel Macron.

De referir que na primeira volta, a coligação Ensemble, dirigida pelo partido do Presidente Emmanuel Macron, e a NUPES, a nova União Popular Ecológica e Social, dirigida por Jean-Luc Mélenchon, obtiveram resultados muito próximos, a rondar os 26% dos votos.

Mais de 48 milhões de eleitores franceses são chamados às urnas este domingo, na segunda volta das legislativas, para escolher 577 deputados da Assembleia Nacional para os próximos cinco anos.

Nas grandes cidades as urnas encerram às 20h locais, altura em que serão divulgadas as primeiras projecções dos resultados.

