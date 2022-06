França/Legislativas: Macron perde maioria absoluta

França/Legislativas

As primeiros projecções desta noite eleitoral dão conta da perda da maioria absoluta do partido presidencial. A esquerda unida (NUPES) aparece como a primeira força politica da oposição. Apoiantes de Marine Le Pen pedem a demissão de Emmanuel Macron.

De acordo com as diferentes sondagens, o campo presidencial acaba por sair fragilizado destas eleições legislativas, cuja segunda volta se realizou este domingo. A coligação presidencial “Ensemble” deve obter 224 lugares no hemiciclo segundo as projecções Ipsos/Sopra Steria.

A esquerda unida, NUPES - Nova União Popular, Ecológica e Social, liderada por Jean-Luc Mélenchon deverá ficar em segundo lugar com a eleição de 149 deputados. Posição que lhe atribui a liderança da oposição.

Com um resultado histórico, a extrema-direita de Marine Le Pen deve conseguir ocupar 89 cadeiras na Assembleia Nacional. Com 78 deputados deve ficar a aliança Os Republicanos, União dos Democratas Independentes e Diversos de Direita, posição que pode deixar esta aliança em posição de ‘árbitro” parlamentar.

Projecções resultados das legislativas. © FMM

Nesta segunda volta das eleições legislativas, mais do que um eleitor em dois não foi votar. A abstenção atingiu os 54%, em alta de um ponto percentual em relação à primeira volta. Todavia, a abstenção deste domingo é inferior à segunda volta das legislativas de 2017, 57.36%.

