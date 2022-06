Marine Le Pen: "O povo decidiu enviar um grupo parlamentar muito poderoso"

França

Marine Le Pen disse este domingo, 19 de Junho, estar muito satisfeita com o facto de "o povo ter decidido enviar um grupo parlamentar muito poderoso para a Assembleia". Segundo as projecções Ipsos/Sopra Steria, a extrema-direita deve conseguir ocupar 89 cadeiras na Assembleia Nacional.

Poucos minutos após o anúncio de um avanço histórico do partido Le Rassemblement National - o partido obteve 89 deputados- Marine Le Pen reconheceu que apesar desta eleição ser “injusta e inadequada, o povo decidiu enviar um poderoso grupo parlamentar para a Assembleia, tornando-a um pouco mais nacional”.

"Estamos a tornar-nos no maior grupo na história da nossa família política", continuou Marine Le Pen que foi reeleita em Pas-de-Calais.

“Atingimos os três objetivos a que nos propusemos: fazer de Emmanuel Macron um Presidente minoritário; prosseguir a necessária reorganização política-para constituir um grupo de oposição decisivo contra os destruidores de cima, a Macronie, e de baixo, a extrema esquerda”, disse.

Marine Le Pen, que ambiciona assumir a liderança do grupo do RN na Assembleia, referiu ainda que “serão uma oposição firme, responsável, respeitosa das instituições".

“A Nossa única bússola é o interesse da França e do povo francês. Este novo grupo parlamentar fará questão de associar todos os eleitos e movimentos políticos que desejem connosco participar na recuperação do país”, insistiu.

Segundo as projecções Ipsos/Sopra Steria, o campo do Presidente Emmanuel Macron sai fragilizado destas eleições legislativas, a coligação “Ensemble” deve obter 224 lugares no hemiciclo.

O porta-voz do governo Gabriel Attal reconheceu que o resultado "está longe do que esperávamos. Os franceses não nos deram a maioria absoluta. É uma situação sem precedentes que nos vai obrigar a superar as nossas certezas e as nossas divisões".

A NUPES - Nova União Popular, Ecológica e Social, liderada por Jean-Luc Mélenchon deverá ficar em segundo lugar com a eleição de 149 deputados. Posição que lhe atribui a liderança da oposição.

Jean-Luc Mélenchon falou numa "situação totalmente inesperada e inédita” com os primeiros resultados da segunda volta das eleições legislativas.

"A derrota do partido presidencial é total e não se perspectiva nenhuma maioria", defendeu Mélenchon que considera ainda que a NUPES conseguiu “o objectivo político que havíamos dado a nós mesmos": a diminuição do campo de Emmanuel Macron na Assembleia Nacional.

Com 78 deputados deve ficar a aliança "Les Républicans", União dos Democratas Independentes e Diversos de Direita, posição que pode deixar esta aliança em posição de ‘árbitro” parlamentar.

Nesta segunda volta das eleições legislativas, mais do que um eleitor em dois não foi votar. A abstenção atingiu os 54%, em alta de um ponto percentual em relação à primeira volta. Todavia, a abstenção deste domingo é inferior à segunda volta das legislativas de 2017, 57.36%.

