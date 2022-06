França

França procura estabilidade governativa após eleições legislativas

Tòa nhà Quốc Hội Pháp, quận 7, Paris REUTERS

Texto por: Miguel Martins

A Assembleia nacional em França vai passar a contar com apenas uma maioria relativa de "Ensemble" (Juntos), a coligação presidencial. A aliança de esquerda chegou em segundo lugar nas eleições legislativas de ontem. A câmara baixa do parlamento onde a extrema direita conseguiu um resultado inédito, mais de dez vezes superior ao da última legislatura, com os "republicanos", de direita, a poderem vir a ser aliciados pelo partido no poder, para alcançar alguma estabilidade.