Eleições legislativas/França

Franco-marfinense Rachel Kéké eleita para o Parlamento francês

Rachel Kéké foi eleita para o Parlamento francês. AFP - JOEL SAGET

Texto por: RFI 2 min

Em França, no círculo eleitoral de Val de Marne, no sul de Paris, uma das vitórias da aliança de esquerda que mais deu nas vistas foi a da franco-marfinense Rachel Kéké. Esta antiga porta-voz da greve das trabalhadoras da limpeza do Hotel Ibis Batignolles levou a melhor perante a antiga ministra do desporto, Roxana Maracineanu, nas eleições legislativas deste domingo.