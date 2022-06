França

França festeja a música desde há 40 anos

Áudio 00:33

Ministro francês da cultura, Jack Lang, anuncia em Paris a 1 de Junho de 1982, o lançamento da Festa da música. © Pierre Vauthey/Sygma/Sygma via Getty Images

Texto por: Miguel Martins 1 min

Há precisamente quarenta anos o ministro da cultura da França da época, o socialista Jack Lang, lançava, por altura do solstício de verão no hemisfério Norte, a "Festa da música", o dia mais comprido do ano era pretexto para múltiplos eventos musicais nas ruas e praças do país. O evento acabou por ser também adoptado em muitos países. O ex governante francês recorda como foi adoptada esta tradição.