França/legislativas: Emmanuel Macron quebra o silêncio esta noite

Emmanuel Macron fala esta noite à nação, pelas 20h, hora local. Trata-se da primeira alocução do Presidente francês desde a segunda volta das eleições legislativas, que ditou o fim da maioria presidencial na Assembleia Nacional.

Emmanuel Macron quebra o silêncio esta noite. É a primeira reacção do Eliseu desde as legislativas que colocaram Emmanuel Macron face a um difícil cenário de governação.

Ao longo desta quarta-feira, o chefe de Estado ouviu as forças políticas representadas na Assembleia Nacional, na procura complicada de um equilíbrio governativo.

Recebeu, esta manhã, o secretário-nacional da Europa Ecológica – os Verdes, o deputado da França Insubmissa Adrien Quatennens e o seu antigo primeiro-ministro Edouard Philippe. Ontem, tinha recebido Christian Jacob de Os Republicanos, Olivier Faure do Partido Socialista, François Bayrou do MoDem e Marine Le Pen da União Nacional.

Édouard Philippe, parceiro de coligação de Macron, pediu esta quarta-feira uma “grande coligação” para permitir ao país “uma direcção estável”.

Recebido na terça-feira, o comunista Fabien Roussel avançou que o Presidente procurava, entre outros cenários, a constituição de um “Governo de união nacional”, possibilidade rejeitada prontamente pela líder da extrema-direita Marine Le Pen, que considera que a "situação não o justifica”.

De acordo com o ministro das Relações com o Parlamento, Olivier Véran, os caminhos do Presidente são múltiplos e podem passar por “um alargamento” da maioria, “o fim dos rótulos centro esquerda/centro direita” ou “um sistema de maioria projecto a projecto, ora com a esquerda, ora com a direita”. Véran exclui, ainda, qualquer maioria com a esquerda radical da França Insubmissa ou a extrema-direita da União Nacional, na medida em que considera que estes partidos não integram “o campo republicano”.

