França: Emmanuel Macron lançou repto a partidos na nova Assembleia

Presidente francês Emmanuel Macron dirige-se aos franceses na televisão a 22 de Junho de 2022 em Paris. AFP - LUDOVIC MARIN

Emmanuel Macron pediu na noite passada aos partidos com assento na nova Assembleia para tomarem posição até esta sexta-feira sobre a sua postura na nova câmara baixa do parlamento, onde o partido presidencial perdeu, nas eleições de domingo passado, a maioria absoluta, não obstante a sua reeleição para a chefia do Estado há dois meses.