França: Yaël Braun-Pivet eleita presidente da Assembleia Nacional

A deputada do partido presidencial República em Marcha acaba de ser eleita Presidente da Assembleia Nacional francesa. Yaël Braun-Pivet é a primeira mulher a ocupar o posto.

A Assembleia Nacional “tem o rosto da França” sublinhou a sua nova presidente, imediatamente após a sua eleição e apelou a mais “debate” e menos “confronto” no parlamento, numa altura em que os “macronistas” perderam a maioria absoluta.

Yaël Braun-Pivet, de 51 anos, acabou por ser eleita à segunda votação, recolhendo 242 votos, ou seja uma maioria absoluta dos votos expressos.

“Finalmente! Pela primeira vez na história, a Assembleia Nacional será presidida por uma mulher”, avançou Olivier Veran no Twitter, mesmo antes do anúncio oficial do resultado

Yaël Braun-Pivet tinha abandonado este fim de semana as suas funções governamentais. É advogada de formação, passou pelo Partido Socialista antes de aderir ao Em Marcha, antiga formação de Emmanuel Macron.

Sucede na presidência do hemiciclo a Richard Ferrand, que a 19 de Junho, acabou por não ser eleito na segunda volta das legislativas.

