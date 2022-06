França: aliança de esquerda presidirá comissão de finanças

França

O deputado da esquerda unida (NUPES), Éric Coquerel, foi eleito nesta quinta-feira (30), presidente da comissão de finanças da Assembleia Nacional francesa, pelo período de 1 ano.

O candidato apoiado pela aliança da esquerda conseguiu impor-se face aos outros candidatos da oposição. A votação teve três rondas, e o candidato vencedor somou 21 votos, contra os 11 obtidos pelo deputado da União Nacional (extrema-direita), Jean-Philippe Tanguy, e os 9 votos obtidos por Véronique Louwagie, deputada dos Republicanos (direita tradicional).

"Devo dizer que estou satisfeito porque a maioria não tomou parte na votação, como tinha prometido fazer. Quando isto acontece assim, a oposição mais forte da Assembleia encontra-se em posição de ter os cargos que lhe pertencem, e em particular o próprio cargo político de Presidente da Comissão das Finanças", disse Eric Coquerel.

Esta eleição provocou uma série de reacções dos outros partidos da oposição, nomeadamente da União Nacional, que estimava que deveria ter direito a presidir uma comissão, devido ao seu estatuto de 1° partido da oposição, mas que não conseguiu alcançar tal feito.

"Votámos para que todas as forças políticas, incluindo a NUPES, tivessem as posições a que tinham direito. Eles acreditam que o contrário não deve ser verdade. Agora terão de se explicar", diz Jean-Philippe Tanguy, que não esconde a sua amargura.

As outras comissões serão partilhadas entre 7 membros eleitos da maioria: 5 renascentistas (Renascença, centro), 1 do partido Horizontes (centro-direita), e 1 do Movimento Democrata (MoDem, de centro).

Desde a reforma constitucional de 2008, as comissões permanentes dispõem de mais poderes. Elas são as primeiras a lidar com um texto de lei que corresponde ao seu campo de competência e podem alterá-lo. Os presidentes das comissões podem também intervir durante as sessões, quando o desejarem, sobre um texto que lhes diga respeito. Esta posição privilegiada explica a importância para os partidos da oposição de conseguirem presidir as comissões da Assembleia Nacional, numa altura em que o tempo de intervenção é rigorosamente controlado.

