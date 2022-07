Futebol: Vitinha assinou por cinco anos pelo Paris Saint-Germain

Futebol

O médio português Vitinha assinou por cinco temporadas com os franceses do Paris Saint-Germain.

O clube parisiense vai desembolsar mais de 40 milhões de euros pela contratação do atleta luso, que pertencia ao Futebol Clube do Porto.

Vitinha junta-se aos compatriotas Nuno Mendes e Danilo Pereira, isto para lá de Luís Campos, o conselheiro do presidente Nasser Al-Khelaifi.

Para Luís Gonçalves, treinador português que orientou Vitinha nas equipas de jovens do clube portista na época 2014/2015, o PSG fez uma boa aposta num jogador que merecia chegar a este patamar.

“É uma satisfação porque o Vitinha vai para um grande grande clube europeu e mundial. Uma equipa que tem grandes jogadores como Messi, Neymar e Mbappé. Uma equipa que, apesar de ter sido campeã, desiludiu na Liga dos Campeões, mas que continua a apostar forte para atingir esse objectivo que é conquistar a Liga dos Campeões. Acredito que o Vitinha também tinha esse desejo e também acredito que foi uma escolha muito bem pensada por parte dos responsáveis da equipa francesa. Sinceramente fico muito satisfeito por ver jogadores como o Vitinha e outros, com os quais tive o privilégio de trabalhar, atingirem o alto nível na Europa. E espero que realmente o Vitinha no Paris Saint-Germain seja feliz”, afirmou o técnico luso.

Ainda em entrevista à RFI, Luís Gonçalves afirmou que não tem dúvidas que Vitinha se pode impor no Paris Saint-Germain.

Vitinha, formação ‘à Porto’

O médio de 22 anos foi formado no FC Porto, tendo apenas tido uma experiência no estrangeiro ao serviço do Wolverhampton na época 2020/2021, emprestado pelo clube da Cidade Invicta.

Após uma temporada convincente na equipa inglesa, Vitinha regressou ao FC Porto e realizou uma época sem precedentes com 47 jogos disputados, 4 golos apontados e 4 assistências.

Com Fábio Vieira, que também saiu neste defeso para os ingleses do Arsenal, Vitinha era o líder no meio-campo do clube portista.

Vítor Machado Ferreira, conhecido por Vitinha, sai pela primeira vez em definitivo do FC Porto a troco de mais de 40 milhões de euros. O valor exacto comunicado pelos dragões é de 41,525 milhões de euros, sendo que o clube da Cidade Invicta teve encargos com serviços de intermediação de quatro milhões de euros. Recorde-se que o agente do médio português é Jorge Mendes.

De notar ainda no futebol francês que o treinador português Paulo Fonseca assinou por duas temporadas com o Lille, clube que foi campeão de França na época 2020/2021.

Paulo Fonseca, treinador português do Lille. © AFP - FRANCOIS LO PRESTI

