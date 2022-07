França repatriou menores e respectivas mães da Síria

Instalações no Norte da Síria onde foi capturado em Junho antigo chefe do autoproclamado Estado Islâmico pela coligação americana (foto de ilustração).

A França repatriou esta terça-feira 35 crianças e 16 mães dos campos de deslocados na Síria, entre as repatriadas encontra-se Emilie König, uma das jihadistas francesas mais conhecida.O anúncio foi feito hoje, poucas horas após a formação de um novo governo, pelo ministério francês dos negócios estrangeiros através de um comunicado.

Publicidade Continuar a ler

Trata-se do primeiro repatriamento massivo de crianças das suas mães desde a queda em 2019 do "califado" do grupo Estado Islâmico.

Segundo o Ministério Público anti-terrorista, dos 35 menores, sete viajaram sozinhos. quanto às mulheres, com idades entre os 22 e os 29 anos, quatro já tinham autorizado o repatriamento dos seus filhos ao longo do último ano e 12 fazem-se acompanhar pelos seus filhos.

Entre as mulheres encontra-se Emilie König, de 37 anos, originária da Bretanha, que tinha partido para a Síria em 2012. É suspeita de ter agido como angariadora para o Estado Islamico. as mulheres alvo de um mandato de captura serão desde esta terça-feira constituídas arguidas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro