Futebol: Christophe Galtier, novo treinador do PSG

Futebol

O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira, 5 de Julho, a chegada do novo treinador, o francês Christophe Galtier.

Publicidade Continuar a ler

Um ano e meio após a sua contratação, o técnico argentino Mauricio Pochettino é substituído no banco do Paris Saint-Germain pelo francês Christophe Galtier.

O treinador nascido em Marselha, cidade rival, chega ao clube parisiense após apenas um ano ao serviço do Nice.

A experiência no Sul da França terminou com um 5° lugar na Liga Francesa, que o PSG conquistou.

Recorde-se que Christophe Galtier, na época 2020/2021, se tinha sagrado campeão de França com o Lille, clube onde teve a oportunidade de lidar com Luís Campos, este último tendo sido nomeado Conselheiro do Presidente do PSG no mês de Junho.

Christophe Galtier, uma aposta ‘francesa’

Christophe Galtier, de 55 anos, treinou três equipas antes do PSG: o Saint-Étienne durante oito temporadas, o Lille durante quatro e o Nice durante apenas uma época.

No seu palmarés, o treinador gaulês conta com uma Liga francesa com o Lille em 2020/2021, e com uma Taça da Liga Francesa com o Saint-Étienne em 2012/2013. Para alcançar estas duas conquistas, o técnico teve de superar o PSG: na Ligue 1 terminou no primeiro lugar com 83 pontos, mais um do que o clube parisiense, enquanto no triunfo na Taça da Liga Francesa, a equipa do Saint-Étienne eliminou o PSG nos quartos, na marcação das grandes penalidades, por 5-3 após o empate sem golos no tempo regulamentar e no prolongamento.

Em conferência de imprensa, Christophe Galtier mostrou-se feliz por vestir as cores do PSG e já anunciou que todos os jogadores têm de remar para o mesmo lado: “Estou emocionado. Estou orgulhoso. Sei a responsabilidade que tenho de fazer com que o Paris Saint-Germain tenha uma grande época, com grandes jogos, com proezas. Estou preparado. Se aceitei este cargo, se aceitei estas responsabilidades, é porque me sinto capaz, mas sozinho é muito difícil. Juntos somos muito mais fortes. Obviamente que as palavras e as conversas que tive com o meu presidente, fizeram com que aceitasse a proposta com muita humildade, mas com muita determinação o cargo de treinador do Paris Saint-Germain. Obviamente que vou falar muito com os jogadores do plantel. Eu já estive em balneários em que havia muitos egos. Acho que é um privilégio ter um plantel deste nível com jogadores de nível mundial. O primeiro objectivo é falar com eles, trocar ideias, mas também impor certas coisas. Não se pode transigir naquilo que será a força do grupo. Não vou revolucionar o balneário. Vou observar, vou ouvir, e sei que vou ter o apoio de todos, da direcção, para tomar as decisões que terei de tomar quando um jogador, pouco importa quem seja, não irá no sentido do projecto, e posso garantir que não haverá concessões”, declarou o novo treinador do PSG.

Christophe Galtier, treinador do PSG 05-07-2022

Christophe Galtier assinou um contrato de dois anos com o Paris Saint-Germain, sendo que o clube parisiense pagou sensivelmente 10 milhões de euros pela contratação do técnico ao Nice.

Desde que os investidores qataris chegaram ao PSG será apenas o terceiro treinador francês isto após Antoine Kombouaré, despedido na época 2011/2012 logo que os investidores compraram o clube, e Laurent Blanc, que dirigiu a equipa de 2013/2014 até 2015/2016.

Christophe Galtier (esquerda), treinador do PSG, com o Presidente Nasser Al-Khelaifi (direita). © REUTERS - BENOIT TESSIER

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro