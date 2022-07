França

Primeira-ministra francesa vai ter que enfrentar moção de censura

Elisabeth Borne, durante o seu discurso de política geral na Assembleia nacional francesa em Paris a 6 de Julho de 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

Texto por: Miguel Martins 1 min

Elisabeth Borne, nova primeira-ministra francesa, vai ter que enfrentar uma moção de censura no parlamento da aliança de esquerda. A chefe do executivo apresentou na câmara baixa, em Paris, nesta quarta, 6 de Junho, as linhas gerais da governação apelando a consensos que inviabilizem a "desordem" e a "instabilidade". Com as eleições legislativas de 12 e 19 de Junho o partido presidencial dispõe apenas de uma maioria relativa pelo que terá que conseguir apoios para fazer votar as suas leis.