"Ifigénia" de Tiago Rodrigues no arranque de Avignon

Festival de Teatro de Avignon

"O Monge Negro", de Anton Tchekhov, pelo encenador e realizador russo Kirill Serebrennikov e "Ifigénia" do português Tiago Rodrigues, encenado pela francesa Anne Théron, abrem a 76ª edição do Festival de Avignon.

Arranca esta quinta-feira a 76ª edição do Festival de Teatro de Avignon. Uma edição com cerca de quarenta espectáculos. Esta noite, no recinto mais prestigiado do teatro francês, a Cour d'Honneur do Palácio dos Papas recebe "O Monge Negro", de Anton Tchekhov, pelo encenador e realizador russo Kirill Serebrennikov e a Grande Opera de Avignon acolhe "Ifigénia" do português Tiago Rodrigues, encenado pela francesa Anne Théron.

Trata-se da última edição assinada por Olivier Py, a partir de Setembro a direcção do Festival de Avignon fica a cargo de Tiago Rodrigues.

Ifigénia, dirigido pela encenadora, dramaturga e escritora francesa Anne Théron, conta com um elenco franco-português, fica em cena até dia 13, e já tem lotações esgotadas em todas as récitas. O espectáculo debruça-se sobre a história da filha do rei Agamémnon, que o soberano sacrifica em nome do combate na guerra de Tróia. Tiago Rodrigues transporta esta tragédia de Eurípedes para o contexto contemporâneo dos conflitos armados e seus objectivos.

A participar igualmente no Festival de Avignon está Marco da Silva Ferreira que apresentará de 10 a 17 de Julho, Førms Inførms como parte do díptico Via Injabulo, a par de Emaphakathini, do coreógrafo e bailarino franco-senegalês Amala Dianor, que a companhia Via Katlehong Dance irá interpretar.

