França: investigação revela acordo secreto entre Emmanuel Macron e Uber

Em França, o caso “Uber Files” está a gerar indignação. Em causa está a revelação de um suposto acordo secreto entre a empresa de transportes e o presidente Francês, Emmanuel Macron, para facilitar a consolidação do grupo no país.

Esta revelação foi feita no âmbito da "Uber Files", uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), que teve acesso a cerca de 124.000 documentos que datam de 2013 a 2017, agora tornados públicos por vários órgãos de comunicação social.

Esta segunda-feira, o jornal francês Le Monde, avança que em 2015 houve um "acordo" secreto entre a aplicação de transportes Uber e o actual presidente francês, Emmanuel Macron, na altura ministro da economia, acordo que previa a consolidação da empresa no país.

O jornal destaca que houve vários encontros no gabinete do ministro com as equipas da Uber, uma empresa que na altura era visada por uma certa hostilidade a nível internacional.

Entre os pedidos efectuados pela Uber, está a possibilidade de propor alterações à lei que regulava o funcionamento das empresas de táxis e veículos de transporte com motorista.

A investigação aponta ainda que a empresa terá contactado o presidente Joe Biden, na altura vice-presidente dos Estados Unidos, e Olaf Scholz, actual chanceler alemão, que na altura estava na câmara de Hamburgo.

A Uber já veio a público confirmar estas informações, que provocaram uma onda de indignação contra o presidente francês.

