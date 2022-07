França

Macron prepara a opinião para novas dificuldades devido ao conflito na Ucrânia

Áudio 01:39

Emmanuel Macron durante a sua tradicional entrevista à televisão francesa, no jardim do palácio do Eliseu em Paris, neste dia 14 de Julho de 2022. AFP - LUDOVIC MARIN

Liliana Henriques

Esta quinta-feira, a França assinala a festa nacional do 14 de Julho, dia de aniversário da tomada da prisão da Bastilha durante a Revolução Francesa de 1789. Depois do tradicional desfile militar em que participaram militares de 9 países do leste europeu, num contexto marcado pelo conflito na Ucrânia, o Presidente Emmanuel Macron deu a primeira entrevista do novo mandato. Ele disse que a guerra veio para durar e que os franceses têm de se preparar para viver sem o gás russo.