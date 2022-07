França

França: incêndios florestais obrigam a evacuação de 12.000 pessoas

Áudio 00:59

Desde terça-feira 12 de Julho, dois incêndios têm assolado a região de Gironda, no sudoeste de França. AP

Texto por: Elton Aguiar 1 min

Em França, dois incêndios florestais que deflagraram no departamento de Gironda, no sudoeste do país, continuam a devastar milhares de hectares de floresta, apesar de uma forte mobilização de bombeiros.