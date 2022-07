Presidente dos Emirados Árabes Unidos em Paris para abordar questões energéticas

França / Emirados Árabes Unidos

O Presidente Macron recebeu o seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Ben Zayed no Palácio do Eliseu, em Paris, neste dia 18 de Julho de 2022.

Para a sua primeira deslocação oficial fora do seu país, o presidente Mohamed Ben Zayed, chegado ao poder em Maio nos Emirados Árabes Unidos, escolheu Paris. Na ementa das discussões com o seu homólogo francês que o recebeu esta tarde no Palácio do Eliseu antes de um jantar com uma centena de convidados no Palácio real do 'Grand Trianon' em Versalhes, está nomeadamente a garantia de um fornecimento de energia, num contexto de incerteza devido à guerra na Ucrânia.

Publicidade Continuar a ler

Chegado ontem a Paris, nesta que é a sua primeira deslocação fora do seu país enquanto Presidente dos Emirados Árabes Unidos depois de ter sucedido ao meio-irmão, anterior chefe de Estado que faleceu em Maio, Mohamed Ben Zayed foi calorosamente acolhido hoje no Eliseu pelo Presidente francês. Como tem sido habitual com todos os chefes de Estado recebidos em França, Emmanuel Macron vai entregar-lhe a grande Cruz da Ordem Nacional da Legião de Honra, a mais alta condecoração honorífica que se pode atribuir no país.

Apesar de ONGs de defesa dos Direitos Humanos exortarem o Presidente Macron a abordar com o seu homólogo emirati o desrespeito pelos direitos fundamentais denunciados nos Emirados e nomeadamente o caso de um activista, Ahmed Mansoor, detido desde 2018 e condenado a 10 anos de prisão por ter criticado o regime do seu país, e apesar também destas mesmas ONGs apelarem a França a suspender a venda de armas aos Emirados, este não deveria ser o assunto fundamental das trocas entre Macron e Ben Zayed.

Com efeito, face aos imponderáveis gerados pela guerra na Ucrânia, é a questão do fornecimento de combustível à França pelo seu país, um dos principais produtores mundiais de petróleo, que constitui o prato forte das conversações entre Ben Zayed e o seu homólogo francês, a segurança no Médio Oriente e nomeadamente o nuclear iraniano, sendo também assuntos a serem evocados. No âmbito desta visita que termina esta terça-feira, devem ainda ser assinados uma série de textos, designadamente um acordo estratégico sobre as energias renováveis, bem como contratos na área dos transportes e do tratamento de resíduos.

De referir que as relações entre os dois países têm vindo a aprofundar-se nestes últimos anos, designadamente no aspecto comercial. Largamente dominadas pelos hidrocarbonetos, as exportações emiratis para França atingiram em 2019 o recorde de 1,5 mil milhões de Euros. Por sua vez, Paris obteve no passado mês de Dezembro um contrato no valor de 14 mil milhões de Euros para o fornecimento de 80 caças Rafale aos Emirados, a França dispondo também de uma base militar em Abu Dhabi.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro