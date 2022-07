Ciclismo Feminino: Lorena Wiebes, primeira camisola amarela

Ciclismo Feminino

A Volta a França feminina em bicicleta arrancou neste domingo 24 de Julho em Paris com a primeira etapa que ligou a Torre Eiffel aos Campos Elísios numa distância de 81,6 quilómetros. É a primeira edição neste formato com 8 etapas, 24 equipas e 144 ciclistas.

Publicidade Continuar a ler

A vencedora da primeira etapa foi a holandesa Lorena Wiebes da equipa DSM. Um triunfo que permite à ciclista de 23 anos de vestir a camisola amarela, a primeira desta edição.

No segundo lugar deste primeiro dia de prova ficou uma outra holandesa, Marianne Vos da equipa Jumbo-Visma, ciclista de 35 anos.

A terceira posição foi arrecadada pela belga Lotte Kopecky da equipa SD Worx, ciclista de 26 anos.

Neste pelotão, uma luso-francesa, Barbara Fonseca, da equipa St-Michel Auber 93, falou à RFI.

A ciclista abordou este primeiro dia de prova, bem como os objectivos da equipa: «Muita excitação, muito orgulho e honra. Nos últimos dias estávamos ansiosas por este momento específico de estar aqui junto da Torre Eiffel! É bonito! Já sabíamos que seria aqui, mas a verdade é que se trata de um momento singular na vida de qualquer ciclista: estar aqui, junto da Torre Eiffel e junto ao público, neste que é um dos grandes eventos desportivos do mundo. Depois dos Jogos Olímpicos e do Mundial de futebol, é a Volta à França o evento desportivo mais seguido. Vamos tentar mantermo-nos junto de Simone Boilard, que tem fortes possibilidades de ficar bem classificada na tabela geral. Não temos sprinters puras na equipa e isto é o que definimos para esta etapa. Frente às ciclistas mais rápidas do mundo, temos poucas possibilidades de ganhar, mas vamos jogar os nossos trunfos, não temos nada a perder... e quem sabe se até não pode haver uma pequena surpresa», concluiu a atleta.

Na primeira etapa, Barbara Fonseca terminou no 101° lugar a 17 segundos da vencedora, a neerlandesa Lorena Wiebes (Team DSM).

Na classificação geral, a atleta franco-portuguesa está a 27 segundos da líder da corrida.

Nesta segunda-feira, segunda etapa, entre Meaux e Provins, numa distância de 136,4 quilómetros.

É a primeira edição da Volta a França feminina neste formato com 8 etapas, 24 equipas e 144 ciclistas.

Barbara Fonseca, ciclista luso-francesa 24-07-2022

Lorena Wiebes da equipa DSM venceu a primeira etapa da Volta a França feminina em bicicleta. © AFP - JEFF PACHOUD

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro