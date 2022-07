Ciclismo Feminino: Marianne Vos venceu segunda etapa e veste agora a camisola amarela

Ciclismo Feminino

A Volta a França feminina em bicicleta prosseguiu nesta segunda-feira 25 de Julho com a segunda etapa que ligou Meaux a Provins, numa distância de 136,4 quilómetros. É a primeira edição neste formato com 8 etapas, 24 equipas e 144 ciclistas.

Publicidade Continuar a ler

A vencedora da segunda etapa foi a holandesa Marianne Vos da equipa Jumbo-Visma. Um triunfo que permite à ciclista de 35 anos de vestir a camisola amarela.

No segundo lugar deste segundo dia de prova ficou a italiana, Silvia Persico da equipa Valcar - Travel & Service, ciclista de 25 anos.

A terceira posição foi arrecadada pela polaca Katarzyna Niewiadoma da equipa Canyon//SRAM Racing, ciclista de 27 anos.

Na geral individual, Marianne Vos, que já tinha terminado no segundo lugar na primeira etapa, ocupa a liderança com 10 segundos de vantagem sobre a italiana Silvia Persico, e com 12 segundos de vantagem sobre a polaca Katarzyna Niewiadoma.

Neste pelotão está presente uma luso-francesa, Barbara Fonseca, da equipa St-Michel Auber 93.

Na segunda etapa, Barbara Fonseca terminou no 31° lugar a 34 segundos da vencedora, a neerlandesa Marianne Vos (Jumbo-Visma).

Na classificação geral, a atleta franco-portuguesa está na 38ª posição a 1 minuto e 7 segundos da líder da corrida.

Nesta terça-feira, terceira etapa, entre Reims e Épernay, numa distância de 133,6 quilómetros.

A vencedora da segunda etapa foi a holandesa Marianne Vos da equipa Jumbo-Visma. Um triunfo que permite à ciclista de 35 anos de vestir a camisola amarela. © Getty Images - Dario Belingheri

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro