Ciclismo Feminino: Marlen Reusser venceu quarta etapa na Volta a França

A Volta a França feminina em bicicleta prosseguiu nesta quarta-feira 27 de Julho com a quarta etapa que ligou Troyes a Bar-Sur-Aube, numa distância de 126,8 quilómetros. É a primeira edição neste formato com 8 etapas, 24 equipas e 144 ciclistas.

A vencedora da quarta etapa foi a suíça Marlen Reusser da equipa SD Worx. Primeiro triunfo para a ciclista de 30 anos nesta Volta a França feminina.

No segundo lugar deste quarto dia de prova ficou a francesa Évita Muzic da equipa FDJ - SUEZ - Futuroscope, ciclista de 23 anos, a 1 minuto e 24 segundos da vencedora da etapa.

A terceira posição foi arrecadada pela bielorrussa Alena Amialiusik da equipa Canyon//SRAM Racing, ciclista de 33 anos, que terminou a 1 minuto e 24 segundos da ciclista suíça.

Na geral individual, a holandesa Marianne Vos da equipa Jumbo-Visma ocupa a liderança com 16 segundos de vantagem sobre a italiana Silvia Persico da equipa Valcar - Travel & Service, e também com 16 segundos de vantagem sobre a polaca Katarzyna Niewiadoma da equipa Canyon//SRAM Racing.

Barbara Fonseca, ciclista luso-francesa da equipa St-Michel Auber 93. © RFI/Marco Martins

Neste pelotão está presente uma luso-francesa, Barbara Fonseca, da equipa St-Michel Auber 93.

Antes desta quarta etapa, em entrevista à RFI, a ciclista franco-portuguesa admitiu que a quarta etapa era aquela que preferia nesta primeira edição do ‘Tour’ feminino, ela que tem ambições pessoais nesta prova:

«A nível pessoal, gostaria de tentar uma fuga numa etapa, mas depende das oportunidades na corrida. E depois é sempre o mesmo, é o colectivo que prevalece sobre os desejos individuais. Portanto, se houver uma camisola a defender ou uma oportunidade para aproveitar para uma de nós, temos de nos colocar em função do colectivo, um trabalho que vai sendo ajustado. Todavia, se eu puder estar na frente para uma fuga, como francesa, frente ao público francês num dos maiores eventos do ano, seria qualquer coisa de vitorioso. Gosto do percurso das vinhas, mas daí até dizer que é uma etapa para mim... é uma etapa muito muito dura. Em todo caso é o percurso que considero mais bonito. Todos falam da etapa da La Planche des Belles Filles, mas ocultamos aquela de Troyes a Bar-sur-Aube, que não fica longe de casa. Então para mim é essa talvez a mais bonita etapa. Eu acho que a atleta que vai vencer esta etapa será realmente uma corredora muito, muito forte fisicamente e tecnicamente também porque terá que ser capaz de dirigir e de pilotar nestes caminhos. Será realmente uma grande vitória», concluiu a ciclista.

Barbara Fonseca, ciclista luso-francesa da equipa St-Michel Auber 93 27-07-2022

Na quarta etapa, Barbara Fonseca terminou no 81° lugar a 14 minutos e 10 segundos da vencedora, a suíça Marlen Reusser (SD Worx).

Na classificação geral, a atleta franco-portuguesa está na 71ª posição a 18 minutos e 40 segundos da líder da corrida.

Nesta quinta-feira, quinta etapa, entre Bar-le-Duc e Saint-Dié-des-Vosges, numa distância de 175,6 quilómetros.

Volta a França Feminina 2022 em bicicleta. © AFP - JEFF PACHOUD

