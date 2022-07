França: Assembleia Nacional aprova o segundo pacote de leis sobre o poder de compra

França

Cerca de uma semana depois de um primeiro voto, na noite de Terça-Feira para esta Quarta-Feira, a Assembleia Nacional aprovou o 2° pacote de leis sobre o poder de compra.

Depois de quatro dias debates intensos, a Assembleia Nacional francesa aprovou, nesta madrugada, um projecto de orçamento rectificativo para viabilizar as medidas a serem adoptadas a favor do poder de compra propostas pelo governo do Presidente Emmanuel Macron e que receberam a validação de 293 votos favoráveis e 117 contra.

O partido de Marine Le Pen, o "Rassemblement National", recusou participar no voto, enquanto o bloco de esquerda, a Nupes, tentou impedir a aprovação deste texto, que foi amplamente apoiado pelo partido de direita, os Republicanos.

Com o orçamento rectificativo, vão ser desbloqueados 44 mil milhões de euros, dos quais 9,7 serão utilizados para financiar a nacionalização da companhia de electricidade EDF. Prevê-se também a supressão da taxa audiovisual, reforço das ajudas à compra de bicicletas, meio de transporte mais ecológico e menos submetido a inflação das energias fósseis, e ainda mais reduções de impostos sobre as horas extras.

A Primeira-Ministra Elizabeth Borne saudou a aprovação do projecto. No Twitter, Elizabeth Borne declarou que é

" Uma etapa importante, fruto do diálogo permanente entre o Parlamento e o Governo, para proteger os franceses contra a subida dos preços."

Le projet de loi de finances rectificative a été adopté à l’@AssembleeNat. Une étape importante, fruit du dialogue permanent entre le Parlement et le Gouvernement, pour protéger les Français face à la hausse des prix. pic.twitter.com/K6Uu5jxOGk — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) July 27, 2022

Refira-se que na passada Sexta-Feira, a Assembleia Nacional adoptou o primeiro pacote de leis de emergência de apoio ao poder de compra. Foi nomeadamente aprovado o aumento de 4 % das ajudas para os mais desfavorecidos. O texto vai ser analisado pelo Senado já a partir de amanhã

