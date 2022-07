Ciclismo Feminino: Annemiek van Vleuten venceu a Volta a França

Na geral individual, a holandesa Annemiek van Vleuten (centro) da equipa Movistar terminou no primeiro lugar com 3 minutos e 48 segundos de vantagem sobre a holandesa Demi Vollering (esquerda) da equipa SD Worx, e com 6 minutos e 35 segundos de vantagem sobre a polaca Katarzyna Niewiadoma (direita) da equipa Canyon//SRAM Racing.

© AFP - JEFF PACHOUD