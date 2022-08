Futebol: Paris Saint-Germain arrecadou Supertaça francesa

Futebol

O Paris Saint-Germain venceu o ‘Trophée des Champions’, a Supertaça francesa, derrotando por 4-0 o Nantes no jogo inaugural da época francesa 2022/2023.

Primeiro jogo, primeiro título da época para o Paris Saint-Germain e para o dito ‘novo PSG’ liderado pelo português Luís Campos, director da equipa, e pelo francês Christophe Galtier, treinador que chegou do Nice durante este Verão.

A equipa parisiense, com quatro lusófonos no onze inicial - os portugueses Nuno Mendes e Vitinha, e os brasileiros Marquinhos e Neymar -, entrou melhor com um tento apontado aos 22 minutos pelo argentino Lionel Messi.

A vencer por 1-0 e a dominar o encontro, os parisienses vão acrescentar um segundo tento com um livre directo do avançado brasileiro Neymar aos 45+5 minutos. No intervalo o PSG vencia por 2-0.

No Estádio Bloomfield, em Tel Aviv em Israel, perante cerca de 28 mil espectadores, o Paris Saint-Germain vai apontar mais dois golos durante a segunda parte.

Aos 57 minutos, o defesa espanhol Sergio Ramos vai marcar de calcanhar, enquanto aos 82 minutos, o brasileiro Neymar vai bisar de grande penalidade.

Um jogo para esquecer para o Nantes que viu o defesa camaronês Jean-Charles Castelletto ser expulso pela falta na área que deu origem à grande penalidade parisiense.

De notar que no decorrer da segunda parte, o internacional português Danilo Pereira entrou do lado do Paris Saint-Germain.

Quanto ao Nantes também contou com dois lusófonos: os brasileiros Fábio da Silva e Andrei Girotto.

O PSG venceu por 4-0 o Nantes e arrecadou a Supertaça francesa, o ‘Trophée des Champions’. Os parisienses conquistaram a prova pela 11ª vez, isto enquanto a segunda equipa com o maior número de títulos nessa prova é o Lyon com oito. O Nantes, finalista desta edição 2022/2023, já venceu três vezes a prova - 1965, 1999 e 2001.

Recorde-se que a Supertaça francesa opõe o vencedor do Campeonato Francês, neste caso foi o PSG, e o vencedor da Taça, o Nantes na época passada.

