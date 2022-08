França: seca recorde e nova vaga de calor preocupam autoridades

França

Grande parte da França enfrenta uma seca severa como em Herzeele, no leste (imagem de ilustração).

Texto por: Miguel Martins com AFP

A França debate-se neste momento com uma nova vaga de calor, com recordes de temperatura, e uma seca severa que está a obrigar a restrições de água.

Entre estas quarta e quinta-feira a França volta a registar temperaturas na ordem dos 40 graus centígrados, é a terceira vaga de calor desde Junho !

A mais recente tinha durado 14 dias e só acabou a 25 de Julho.

26 distritos estão em alerta, embora as previsões apontem para que a duração desta nova vaga seja menor.

As autoridades de saúde admitem estar preocupadas com o cansaço que sente o organismo humano e admitem recear uma mortalidade acima do normal, nomeadamente junto da população de mais de 75 anos.

As garrafas de água são um dos bens mais procurados no centro das cidades, sob um calor escaldante.

Um calor que só veio acentuar, ainda mais, a seca... uma seca recorde no que diz respeito à humidade dos solos desde 17 de Julho a nível nacional.

A água começa a escassear, com falta de pastos para o gado, e a agricultura começa a ter que se adaptar. Cada vez mais há agricultores a apostar no sorgo, espécie de milho cultivado habitualmente apenas em África e que exige menos regadio do que o milho tradicional.

