Renato Sanches, novo reforço do Paris Saint-Germain

A 48 horas do início da temporada o Paris Saint-Germain contratou o médio português Renato Sanches ao Lille por um montante avaliado em 15 milhões de euros. Renato Sanches é o quarto atleta luso no plantel do PSG.

Hoje, no futebol, é dia de arranque de várias ligas, entre elas a portuguesa e a francesa.

Em França, o Lyon acolhe o AC Ajaccio nesta sexta-feira, enquanto o Campeão francês, o Paris Saint-Germain, se desloca ao terreno do Clermont no sábado. Quanto aos outros ditos ‘grandes’ franceses, o Mónaco joga também no sábado no terreno do Estrasburgo, enquanto o Marselha recebe o Reims no domingo 7 de Agosto.

Renato Sanches no PSG

O Paris Saint-Germain oficializou na quinta-feira a contratação do médio português com origens cabo-verdianas e são-tomenses, Renato Sanches, proveniente do Lille. É o segundo atleta português contratado neste verão após Vitinha, médio proveniente do FC Porto. O clube parisiense conta agora com quatro jogadores portugueses: os dois já citados, para além de Nuno Mendes e Danilo Pereira que já estavam no plantel do clube da capital francesa.

Renato Sanches, médio de 24 anos, foi formado no Benfica e sagrou-se campeão europeu com Portugal em 2016 em França.

O atleta luso acabou por sair durante o Verão 2016 para os germânicos do Bayern de Munique. Um ano depois foi emprestado aos galeses do Swansea, antes de regressar à equipa alemã no Verão de 2018.

Após uma terceira época sob contrato com o Bayern Munique, Renato Sanches acabou por sair em definitivo para o Lille, clube do Norte da França.

Na segunda temporada com a camisola do Lille, 2020/2021, o médio de 24 anos sagrou-se Campeão de França.

Após uma terceira temporada com o LOSC, em que o clube terminou no 10° lugar, Renato Sanches acabou por sair.

O atleta com origens cabo-verdianas e são-tomenses assinou por 5 temporadas com o PSG, até 2027, e vai reencontrar o seu antigo treinador no Lille, Christophe Galtier, que chegou durante este Verão ao Paris Saint-Germain.

Para Eric Mendes, jornalista desportivo franco-português, Renato Sanches e Vitinha são mais-valias para o clube.

Eric Mendes, jornalista desportivo 05-08-2022

Em Portugal, o Benfica abre a temporada em Lisboa, no Estádio da Luz frente ao Arouca, enquanto o Campeão português, o FC Porto, recebe no sábado o Marítimo no Estádio do Dragão. Quanto ao terceiro dito ‘grande’, o Sporting Clube de Portugal, mede forças com o Sporting de Braga no domingo 7 de Agosto.

Renato Sanches (centro), internacional português. © AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

