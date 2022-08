Reforços Europeus vão chegar a França para combater as chamas

França

A França, em plena vaga de calor, está a enfrentar vários incêndios, nomeadamente na zona montanhosa do Jura, no leste, na Drôme, Aveyron e Lozère, no sudeste, e sobretudo na Gironda no sudoeste do país, a braços com um incêndio gigante, o segundo no espaço de um mês naquela região. Uma situação que levou a França pedir ajuda aos seus vizinhos, um apelo ao qual vários países europeus responderam.

De acordo com o governo francês, mais de mil bombeiros, 9 aviões e dois helicópteros bombardeiros de água estão desde já mobilizados no sudoeste do país, onde a situação é a mais grave, com 6.800 hectares destruídos desde terça-feira, depois de no mês passado a mesma região ter já conhecido incêndios em que arderam 14 mil hectares de área. Neste contexto, foram evacuadas 10 mil pessoas da Gironda, e umas 2 mil tiveram igualmente que deixar as suas habitações no distrito vizinho das Landes.

Perante a dimensão dos fogos, a França pediu ajuda, vários países tendo-se disponibilizado a ajudar, nomeadamente a Grécia, a Alemanha, a Suécia, a Roménia e a Polónia, conforme anunciou hoje a Primeira-ministra Elisabeth Borne que se deslocou hoje juntamente com o Ministro Interior, Gerald Darmanin, a Hostens, zona do sudoeste que tem estado à mercê dos fogos.

"Desde o mês de Junho, o nosso país enfrenta incêndios excepcionais, mas o distrito da Gironda é certamente o mais afectado. Representa mais de metade das áreas que foram destruídas devido a acontecimentos dos quais sabemos que têm elo com as mudanças climáticas, com esta onda de calor que estamos a conhecer no país há várias semanas, com esta seca excepcional que conhecemos este ano. Portanto, isto pode resolver-se com um reforço dos nossos meios. Passamos de dois helicópteros a nove helicópteros bombardeiros de água hoje e até ao final da semana, teremos 11 helicópteros. Há também helicópteros gregos que vão chegar hoje, bem como aviões suecos. A Comissão da União Europeia acaba de anunciar o envio de aviões da Força Europeia para apoiar a França. Temos também meios terrestres que vão ser mobilizados vindos da Alemanha, da Polónia, da Áustria, da Roménia. Portanto, vemos que a solidariedade europeia desempenha totalmente o seu papel perante esta crise à qual estamos confrontados", declarou Elisabeth Borne.

De acordo com o executivo francês, ao todo pelo menos 40 mil hectares arderam este ano no país, ou seja várias vezes a média anual dos últimos 15 anos e segundo dados meteorológicos, não se espera chuva antes de domingo em França.

Noutros pontos da Europa, os incêndios também causam devastação, nomeadamente em Portugal, onde estão mobilizados 1.500 bombeiros no combate aos fogos florestais que lavram há vários dias a Serra da Estrela, com um balanço de cerca de 10 mil hectares de área ardida, segundo dados europeus.

