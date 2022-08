França atinge recorde de inflação, mas abaixo da média da Zona Euro

#Economia

A taxa de inflação em França atingiu 6,1% em Julho, o valor mais elevado desde 1985, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística Francês (INSEE). Ainda assim, a França tem uma das taxas mais baixas da Zona Euro, em que a inflação anual atingiu um nível recorde de 8,9% em Julho.

Os preços em França subiram 0,3% em Julho deste ano, face ao mês anterior, e aumentaram 6,1% em termos homólogos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística francês (INSEE). Esta é a taxa de inflação mais elevada no país dos últimos 37 anos.

Ainda assim, a subida do índice de preços no consumidor francês, em Julho, foi menos acentuada do que a verificada em Junho (+0,7%), em grande parte devido à ligeira queda dos preços da energia, que recuaram 1,3% em termos mensais, com um aumento de 28,5%, face aos 33,1% observados em Junho.

Em relação ao ano anterior, os preços dos serviços aumentaram 3,9%, após a subida de 3,3% em Junho. Também na comparação homóloga, os preços dos alimentos cresceram 6,8% em Julho, enquanto os preços dos produtos manufacturados subiram 2,7%.

Ainda assim, a França acaba por ter das taxas de inflação mais baixas na Zona Euro em Julho. De acordo com o Serviço de Estatística da União Europeia, o Eurostat,a taxa de inflação anual na zona euro no mês passado atingiu um nível recorde de 8,9%. Este é o valor mais elevado em 25 anos, ou seja, para o conjunto dos países da moeda única é o valor mais elevado desde a introdução do euro. Em causa, o impacto da guerra na Ucrânia nos preços da energia e dos alimentos.

No topo da tabela, com uma inflação acima de 20%, estão os países bálticos – Estónia (22,7%), Letónia (21%) e Lituânia (20,8%) – altamente dependentes da energia russa e sobretudo do gás. O Eurostat também mostra a subida dos preços em Espanha, um valor confirmado esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol: em Julho, a inflação foi de 10,8%, o valor mais alto em 38 anos. Eslováquia, Países Baixos, Eslovénia, Grécia, Chipre e Bélgica registam valores acima dos 10%. Portugal regista uma inflação de 9,4%.

