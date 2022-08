França chora a morte de Sempé, célebre ilustrador do "Menino Nicolas"

França/Cultura

Cartoonista francês Jean-Jacques Sempé, conhecido por ter ilustrado as aventuras do "Menino Nicolas» faleceu a 11 de Agosto de 2022 com 89 anos.

O francês Jean-Jacques Sempé, conhecido simplesmente por "Sempé", um dos mais célebres desenhadores humorísticos, faleceu nesta quinta-feira com 89 anos. Ele tinha colaborado com publicações prestigiosas como o "New Yorker" "Paris Match" ou "L'Express" e nos álbuns de uma personagem "O menino Nicolas" que o popularizou.

Ao microfone de Catherine Rousseau ele contava como surgiu a personagem que ele criou com René Gosciny, também ele já desaparecido.

"Fazia na altura um desenho humorístico para um jornal belga. Estava muito satisfeito com este pedido desse jornal belga que representava um rapazinho.

E um dia disseram-me "Tem-se mesmo que encontrar um nome para este menino !"

Não tinha nenhuma ideia, no momento passou um autocarro. Com uma publicidade para os vinhos Nicolas, e chamei-lhe Nicolas.

Quando encontrei o René Gosciny e decidimos fazer algo juntos, ele disse-me: "Há uma personagem óbvia que é o Nicolas !" Mas foi ele que orquestrou todas as histórias.

Contei-lhe todas as minhas lembranças de colónias de férias, coisas do género. Com a sua imaginação e o seu sentido de humor muito apurado foi ele que concebeu todas as histórias do Menino Nicolas."

Morte de Sempé, 12/8/2022

A morte de Sempé foi anunciada pela esposa, Martine Gossieaux Sempé. O presidente, a primeira-ministra, a ministra da cultura, nomeadamente, prestaram homenagem ao ilustrador.

Emmanuel Macron, chefe de Estado, frisou que Sempé tinha a elegância de manter sempre um tom ligeiro, enquanto Rima Abdul Malak, ministra da cultura, elogiava o seu humor infinito e uma liberdade absoluta. "Ele ensinou-nos olhar o mundo com um olhar de criança" referiu a governante.

Sempé nasceu em Pessac, junto a Bordéus, sudoeste da França, em 1932, a sua infância foi marcada pelo facto de o padrasto lhe bater e pela sua gaguez.

Publicou cerca de 50 álbuns ao longo da sua carreira "Saint Tropez", "Tout se complique" e, sobretudo, o "Menino Nicolas", criado com René Gosciny em 1959, este faleceria em 1977.

Ou seja publicou praticamente um álbum por ano e assinou cerca de uma centena de manchetes na imprensa.

Os seus temas de predileção eram a pequenez do homem em relação à natureza, a solidão na cidade, as discussões, o ridículo e ambições desmedidas do homem ou ainda os limites quanto ao espírito de equipa.

O seu último desenho foi publicado pela revista Paris Match no seu número de 4 a 10 de Agosto: tratava-se de um pintor em pleno trabalho, no campo, com a inscrição "Pensa em não me esquecer".

O "Menino Nicolas" será alvo da estreia de um filme de animação em França a 12 de Outubro. "Menino Nicolas, por que é que esperamos para ser felizes ?" (Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?"

Os realizadores Amandine Fredon e Benjamin Massoubre encontraram o cartoonista para o efeito, o filme foi, entretanto, premiado em Junho passado no Festival do filme de animação de Annecy com o "Cristal de ouro".

