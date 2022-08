Futebol: PSG venceu Montpellier com golos de Neymar, Mbappé e Renato Sanches

Futebol

O Paris Saint-Germain venceu por 5-2 o Montpellier num jogo a contar para a segunda jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol.

Segundo jogo, segunda vitória para o detentor do título de Campeão de França, o Paris Saint-Germain.

No primeiro encontro realizado no Parque dos Príncipes, perante os seus adeptos, o PSG não desiludiu com um triunfo folgado.

O início do encontro até foi complicado para os parisienses. Aos 23 minutos de jogo, o avançado francês Kylian Mbappé falhou uma grande penalidade. O resultado mantinha-se sem golos.

O marcador acabou por abrir com um golo do defesa maliano do Montpellier, Falaye Sacko, na própria baliza aos 39 minutos. 1-0 para o PSG. De notar que Falaye Sacko jogou vários anos em Portugal, no Vitória de Guimarães.

4 minutos apenas após o primeiro tento, o avançado brasileiro Neymar apontou um primeiro golo de grande penalidade.

O internacional brasileiro vai bisar rapidamente visto que aos 51 minutos voltou a marcar no encontro. O PSG vencia por 3-0.

Aos 58 minutos, o Montpellier acabou por marcar um tento e reduzir o marcador com um golo do internacional tunisino Wahbi Khazri.

O PSG dominava o encontro e vai conseguir acrescentar um quarto golo pela estrela francesa da equipa, Kylian Mbappé, que apontou o seu primeiro tento na temporada 2022/2023 naquele que foi o primeiro jogo da época para o internacional gaulês.

Nos minutos finais, aos 87 minutos, Renato Sanches, na sua estreia com a camisola do PSG, marcou o quinto golo parisiense.

Nos derradeiros segundos do encontro, o defesa franco-camaronês, Enzo Tchato, apontou um segundo tento para o Montpellier.

O Paris Saint-Germain venceu por 5-2 o Montpellier, arrecadando um segundo triunfo nesta época.

Os parisienses lideram a classificação com 6 pontos. Na próxima jornada, a 21 de Agosto, o PSG desloca-se ao terreno do Lille, clube liderado pelo treinador português Paulo Fonseca.

