França: Presidente anuncia fim da "abundância"

Conselho de ministros francês reunido em Paris a 24 de Agosto de 2022 sob a presidência do chefe de Estado, Emmanuel Macron.

Em França o Conselho de ministros, o primeiro após as férias de verão, teve lugar hoje em Paris. O chefe de Estado, Emmanuel Macron, afirmou estarmos perante um novo ciclo que marca o fim do período da abundância.

Eis aqui um excerto da alocução do presidente francês, Emmanuel Macron, nesta retoma das actividades governativas, após as férias de verão:

"Vivemos, e não apenas desde este verão, já desde os últimos anos, o fim daquilo a que poderíamos chamar "a abundância" !

O fim do dinheiro sem custos e teremos que tirar os respectivos ensinamentos no que diz respeito às finanças públicas, mas o mundo está-se a voltar a organizar.

O fim da abundância de produtos, de tecnologia, que até então nos pareciam estar eternamente disponíveis.

Vivêmo-lo no período da Covid, vivêmo-lo agora, ainda com mais força. A ruptura das cadeias de valor, voltou a aparecer a noção da escassez de tal ou tal material tecnológico. É o fim da abundância de terra ou de matérias primas e também da água !

E aqui teremos que tomar disposições à luz de todas as consequências que isso acarreta. Aliás já começámos há alguns meses com uma reunião específica sobre a água que se tinha terminado com a adopção de escolhas muito estruturantes que vamos implementar até ao fim."

Emmanuel Macron, presidente francês, 24/8/2022

