Futebol

PSG arrasador com 17 golos apontados em 3 jornadas na Liga Francesa.

O PSG, com três triunfos em três jornadas, lidera isolado a classificação na Ligue 1, o campeonato francês da primeira divisão de futebol, com 9 pontos. Um início arrasador dos parisienses que marcaram 17 golos em 3 jogos e apenas sofreram 3 tentos.

Publicidade Continuar a ler

O Paris Saint-Germain arrasou nos três primeiros encontros do campeonato vencendo por 5-0 o Clermont, por 5-2 o Montpellier e por 7-1 o Lille.

Recorde-se que o PSG, detentor do título de campeão de França, deslocou-se ao terreno do Lille e venceu por 1-7, num jogo a contar para a terceira jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1. Os golos parisienses foram apontados pelo marroquino Achraf Hakimi, pelo argentino Lionel Messi, pelo brasileiro Neymar, que bisou, e pelo francês Kylian Mbappé, que marcou três golos.

Esta é a nova cara do Paris Saint-Germain 2022/2023 com o português Luís Campos, conselheiro do Presidente, e com o treinador francês Christophe Galtier.

De notar que após três jogos, o brasileiro Neymar é o melhor marcador da equipa com cinco golos, à frente de Kylian Mbappé com quatro e de Lionel Messi com três.

Os restantes tentos foram apontados pelo marroquino Achraf Hakimi, que marcou dois golos, pelo português Renato Sanches, pelo brasileiro Marquinhos e pelo maliano Falaye Sacko do Montpellier, na própria baliza, que apontaram apenas um.

O PSG já tem dois pontos de vantagem em três jogos em relação aos adversários.

No segundo lugar, com sete pontos, encontram-se duas equipas: o Marselha e o Lens. Os marselheses derrotaram por 2-1 o Nantes, isto enquanto o Lens venceu por 1-4 na deslocação ao terreno do Mónaco.

De notar que o Lyon tem seis pontos e tem um jogo a menos, o que significa que se vencer frente ao Lorient poderá igualar o PSG na liderança do campeonato.

Lionel Messi (esquerda), Neymar (centro) e Kylian Mbappé (direita), as três estrelas do Paris Saint-Germain. © AFP - FRANCK FIFE

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro