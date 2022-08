Gás da TotalEnergies é utilizado para combustíveis nos aviões de caça russos.

França/Rússia

A presença da empresa francesa TotalEnergies na Rússia é cada vez mais colocada em causa. O grupo gaulês foi acusado pela ONG ‘Global Witness’ de fornecer gás liquefeito às forças armadas de Moscovo, permitindo alimentar os aviões de caça que bombardeiam a Ucrânia. A Total desmentiu as informações divulgadas pelo diário ‘Le Monde’.

O problema reside no condensado de gás natural produzido pela Total na Rússia. O jornal ‘Le Monde’ retraçou o caminho deste hidrocarboneto líquido.

Explorado numa reserva de gás em Termokarstovoïe pela empresa Terneftegaz - co-detida pelo grupo francês, que tem 49%, e pela russa Novatek com 51% -, este gás é depois transformado em querosene numa refinaria na Sibéria antes de ser encaminhado para duas bases aéreas que têm aviões de caça. Esses aviões são acusados de terem atacado a população civil ucraniana em Mariupol segundo a Amnistia Internacional.

Essas conclusões são baseadas em dados recolhidos pela base Refinitiv, que permite verificar a cadeia de fornecedores, isto para além das imagens satélites. As expedições provenientes da Terneftegaz representam 8% da matéria prima que chegou a Omsk desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Em comunicado, a TotalEnergies refutou as informações, afirmando que não tem nenhum papel na exploração dessa reserva de gás.

De notar que outros grupos petrolíferos como Shell, BP ou Exxon decidiram sair da Rússia, contrariamente à TotalEnergies que decidiu ficar, continuando a explorar o gás e beneficiam do aumento do preço dos hidrocarbonetos, realizando 10,2 mil milhões de benefícios limpos no primeiro semestre de 2022.

A empresa francesa tinha admitido sair do território russo no início da guerra, sem especificar uma data de saída efectiva.

