Futebol: PSG cedeu primeiros pontos na Liga Francesa perante o Mónaco

Caio Henrique(centro), defesa esquerdo do Mónaco, luta com o espanhol do PSG, Pablo Sarabia. As duas equipas empataram a uma bola.

O Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão de França, cedeu os primeiros pontos nesta temporada 2022/2023. No Parque dos Príncipes, os parisienses empataram a uma bola frente ao Mónaco no jogo que encerrou a quarta jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1.

Após três jornadas, o Paris Saint-Germain tinha três triunfos expressivos marcando 17 golos e sofrendo apenas 3 tentos.

No entanto, neste domingo 28 de Agosto, a veia goleadora dos parisienses esbarrou no guarda-redes germânico do Mónaco, Alexander Nubel, e nos postes da baliza monegasca.

Aliás o Mónaco acabou por abrir o marcador pelo avançado alemão Kevin Volland, num contra-ataque, aos 20 minutos. Um golo, uma lesão e os monegascos ficaram sem o avançado germânico.

A perder por 0-1 pela primeira vez na temporada, os parisienses tiveram de reagir, mas a sorte não esteve do lado da equipa da capital francesa até aos 70 minutos. O avançado brasileiro Neymar sofreu uma falta dentro da área e acabou por marcar o único tento do PSG de grande penalidade.

O resultado fixou-se num empate a uma bola. O Paris Saint-Germain, com uma diferença de golos de +14, lidera o campeonato com 10 pontos, os mesmos do que o Marselha e o Lens.

Os marselheses venceram por 3-0 com golos do defesa português Nuno Tavares e do avançado chileno Alexis Sánchez, que bisou.

Quanto ao Lens venceu por 2-1 com tentos marcados pelo marfinense Seko Fofana e pelo belga Lois Openda, enquanto o golo do Rennes foi apontado pelo francês Gaetan Laborde.

De notar que o Lille, comandado pelo técnico português Paulo Fonseca, triunfou por 1-3 na deslocação ao terreno do AC Ajaccio e ocupa a quarta posição com sete pontos, bem como o Lyon que empatou a uma bola frente ao Stade de Reims e tem um jogo a menos. Se o Lyon vencer esse jogo frente ao Lorient poderá chegar ao topo da classificação.

Os golos do Lille no triunfo por 3-1 foram apontados pelo turco Yusuf Yazici, pelo francês Jonathan Bamba e pelo português Tiago Djaló, enquanto o único tento da equipa Córsega foi da autoria do avançado do Burkina Faso, Cyrille Bayala.

Na próxima jornada, a 31 de Agosto, o PSG desloca-se ao terreno do Toulouse, o Marselha recebe o Clermont, o Lens acolhe o Lorient, enquanto o Lille recebe o Nice e o Lyon acolhe o Auxerre.

