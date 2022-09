Emmanuel Macron denuncia que conflito na Ucrânia é "uma guerra híbrida global"

Guerra na Ucrânia

O líder francês, Emmanuel Macron, marcou presença esta manhã na conferência que junta anualmente em França todos os embaixadores gauleses, referindo que a guerra na Ucrânia é "uma guerra híbrida global", mas, mesmo assim, se deve continuar a falar com toda a gente sobretudo aqueles com os quais se discorda.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje que a invasão da Ucrânia é "uma guerra híbrida global" com consequências para todo o Mundo, especialmente no que diz respeito à energia, à alimentação e imigração.

"A invasão da Ucrânia pela Rússia é uma ruptura histórica porque afecta directamente a nossa segurança e viola os princípios através dos quais construímos a paz nas últimas décadas e o poder das suas consequências sobre a energia, a alimentação, a imigração e a informação mundial, que podemos ver nas nossas opiniões públicas, é uma guerra híbrida global", disse o Presidente da República.

Quanto à manutenção do diálogo com a Rússia, especialmente nas conversas que mantém com Vladimir Putin, o Presidente indicou que esta comunicação deve continuar, "especialmente com aqueles com quem a França não está de acordo".

"Quem é que quer que a Turquia seja o único país do Mundo a falar com a Rússia? [...] Preparar a paz implica continuar a falar", questionou Emmanuel Macron, avisando que um dos objectivos da guerra na Ucrânia por parte da Rússia é "dividir" a Europa.

O Presidente pediu ainda aos diplomatas mais acções nas redes sociais para defender as posições da França e mais reactividade perante "ataques" que visam virar as opiniões públicas contra o país.

"O nosso país é frequentemente alvo de ataques e ele é atacado através das opiniões públicas com as redes sociais e manipulações. [Em África] A narrativa russa, chinesa ou turca explica que a França é um país que faz neo-colonialismo e instala nesses países o seu exército", explicou o Presidente.

