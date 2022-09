Futebol: Neymar e Mbappé ajudam PSG a regressar aos triunfos

Futebol

Kylian Mbappé (esquerda) e Neymar (direita), goleadores do Paris Saint-Germain.

O Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão de França, venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do Toulouse na quinta jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1.

Após ter perdido os primeiros pontos no campeonato, devido ao empate a uma bola frente ao Mónaco, o Paris Saint-Germain reagiu e derrotou o Toulouse.

No 'Stadium' de Toulouse, os parisienses controlaram o encontro do início até ao fim com a ajuda de seis jogadores lusófonos: os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e Renato Sanches e os brasileiros Marquinhos e Neymar.

Aliás foi o avançado brasileiro Neymar que abriu o marcador aos 37 minutos de jogo.

Com o tento da estrela brasileira, o astro francês Kylian Mbappé não quis ficar atrás e apontou o segundo tento da equipa da capital francesa aos 50 minutos de jogo.

Para terminar, o espanhol Juan Bernat, que entrou aos 83 minutos, apontou o derradeiro tento do PSG em cima do minuto 90.

O PSG, com uma diferença de golos de +17, lidera o campeonato com 13 pontos, os mesmos do que o Marselha e o Lens.

Marselha e Lens seguem ritmo

Os marselheses venceram por 1-0 o Clermont com o único golo a ser apontado pelo médio senegalês Pape Gueye.

Quanto ao Lens venceu por 5-2 o Lorient. Os golos do Lens foram marcados pelo francês Wesley Said, pelo ganês Salis Samed, pelo belga Lois Openda e pelo francês Florian Sotoca, que bisou. Quanto aos tentos do Lorient foram apontados pelo nigeriano Terem Moffi, que bisou.

Lyon venceu, Lille e Mónaco derrotados

O Lyon ocupa o quarto lugar com 10 pontos e tem menos um jogo. Na quinta jornada, o Lyon venceu por 2-1 o Auxerre. Se a equipa do Ródano vencer o Lorient, a 7 de Setembro, poderá subir à liderança juntamente com PSG, Marselha e Lens.

O Lille, comandado pelo técnico português Paulo Fonseca, perdeu por 1-2, em casa, perante o Nice, e ocupa a oitava posição com sete pontos.

Quanto ao Mónaco ocupa um preocupante 16° posto com cinco pontos, isto após a derrota por 2-4, em casa, frente ao Troyes.

Na próxima jornada, o PSG desloca-se ao terreno do Nantes, o Marselha desloca-se ao terreno do Auxerre e o Lens desloca-se ao terreno do Reims.

Lionel Messi (esquerda), Neymar (centro) e Kylian Mbappé (direita), as três estrelas do Paris Saint-Germain. © AFP - FRANCK FIFE

