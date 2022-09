Morreu Jean-Luc Godard

Jean-Luc Godard

Morreu o realizador franco-suíço Jean-Luc Godard. Mestre da Nouvelle Vague, foi um marco histórico do cinema. Em quase 60 anos de carreira, Jean-Luc Godard deixa uma obra de mais de cem filmes.

Nascido a 3 de Dezembro de 1930 em Paris, o mais ilustre dos artistas franco-suíço morreu esta terça-feira aos 91 anos de idade. Jean-Luc Godard morreu e com ele partiu uma parte capital da história da sétima arte. Foi um dos grandes cineastas de todos os tempos, com os seus electrochoques de imagens e sons e uma amplitude internacional única.

O pai da Nouvelle Vague, quebrou códigos do cinema com filmes absolutamente inovadores como "A bout de souffle" ou "Sauve qui peut la vie".

Um revoltado nato, foi com "A bout de souffle", uma bomba cinematográfica, que Jean-Luc Godard chegou aos olhos da crítica. A sua primeira longa-metragem que lhe abriu portas e que mais tarde foi incorporada nos programas das escolas de cinema, além de ter lançado a carreira de Jean-Paul Belmondo.

Sempre a esticar os limites, este homem-cinema deixa um legado de mais de cem filmes, uma filmografia singular e provocadora. Um criador de formas que considerava a imagem e o som como uma metáfora.

Godard virou as costas ao velho cinema do pós-guerra, inovou e ousou sempre procurando questionar e nunca a unanimidade. No cinema como na vida, este homem de olhar escondido pelos óculos escuros e cigarro na boca, nunca foi como os outros. Uma figura de proa para a esquerda, fez cinema político, defendeu a causa palestiniana nomeadamente no filme “Ici et Ailleurs”, no qual compara os judeus aos nazis. Também chocou a igreja e o papa João Paulo II ao despir a virgem, no filme “Je vous salue, Marie”.

Jean-Luc Godard faleceu esta terça-feira, 13 de Setembro de 2022, na sua casa, em Rolle, junto ao lago Léman na Suíça, ladeado pela sua família. Godard será cremado e não haverá nenhuma cerimónia pública, pode ler-se no breve comunicado.

