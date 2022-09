Morte de Jean-Luc Godard deixou "órfão" o cinema mundial

Jean-Luc Godard

Artistas e políticos homenageiam o “mestre” Jean-Luc Godard. Emmanuel Macron sublinha a perda de “um tesouro nacional, um olhar de génio”. O cineasta franco-suíço faleceu esta terça-feira, 13 de Setembro de 2022, aos 91 anos de idade.

Em reacção ao anúncio da morte de Jean-Luc Godard, o Presidente francês Emmanuel Macron falou do “mais iconoclasta dos cineastas da Nouvelle Vague, que inventou uma arte absolutamente moderna e intensamente livre. Perdemos um tesouro nacional, o olhar de um génio.”

Ce fut comme une apparition dans le cinéma français. Puis il en devint un maître. Jean-Luc Godard, le plus iconoclaste des cinéastes de la Nouvelle Vague, avait inventé un art résolument moderne, intensément libre. Nous perdons un trésor national, un regard de génie. pic.twitter.com/bQneeqp8on — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 13, 2022

A ministra da Cultura francesa, Rima Abdul Malak, fala num realizador que “queimou todos os códigos do cinema, provocando uma onda mundial de audácia, liberdade e irreverência."

«Quelle est votre plus grande ambition dans la vie ? Devenir immortel…et puis mourir»



Jean-Luc Godard a brûlé tous les codes du cinéma, faisant déferler sur le monde une vague d’audace, de liberté et d’irrévérence. Il nous laisse un « livre d’image » à l’empreinte inoubliable. pic.twitter.com/WSwzk2lP5F — Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) September 13, 2022

O actor e realizador franco-suíço Alain Delon refere que é o fim de um ciclo: "Vira-se uma página da história do cinema. Obrigado Jean-Luc pelas boas memórias que nos deixaste.”

O antigo presidente do Festival de Cinema de Cannes, Gilles Jacob, ressalva “o Picasso do cinema. Sempre à frente do seu tempo, brincou com as palavras, imagens e cores. O cinema mundial está órfão”.

Jean-Luc Godard faleceu esta terça-feira, 13 de Setembro de 2022, na sua casa, em Rolle, junto ao lago Léman na Suíça, ladeado pela sua família. Godard será cremado e não haverá nenhuma cerimónia pública, pode ler-se no breve comunicado.

