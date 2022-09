Tempestade tropical Fiona faz um morto na Guadalupe

Meteorologia

O arquipélago francês da Guadalupe enfrentou nas últimas 24 horas a tempestade tropical Fiona que causou inundações especialmente na Sul da ilha de Basse-Terre, onde uma pessoa morreu dentro da sua casa devido à subida das águas, e pelo menos 10 mil casas continuam sem luz.

Desde sexta-feira que as autoridades francesas preparavam a passagem da tempestade Fiona, emitindo um alerta vermelho no arquipélago da Guadalupe, tendo mesmo cortado todas as ligações áreas e cancelado todas as actividades previstas para o fim-de-semana, com todos os comércios a fecharem.

Previam-se ventos e chuvas fortes e, nas últimas 24 horas, a tempestade tropical provou isso mesmo, com uma queda em média de 350 milimetros de chuva, o equivalente a vários meses, a caírem em apenas seis horas. Nalgumas regiões chegou mesmo a 500 ou 600 milimetros.

Esta precipitação intensa levou a inundações em várias casas, que se tornaram demasiado instáveis para que as famílias continuassem a viver lá dentro. Um homem foi mesmo encontrado morto depois de ter sido arrastado com a sua casa devido à subida do caudal de um rio em Basse-Terre.

Muitas estradas também ficaram destruídas e o nível da água nalgumas regiões é ainda de 1,5 metros, impedindo a população local de retomar uma vida normal. As autoridades pedem às pessoas cujas casas ainda estão em bom estado, que não saiam de casa. Há 10 mil casas sem luz e só no sábado as equipas de salvamento tinham recebido mais de 1.000 chamadas de socorro.

O alerta diminuiu agora para laranja, embora ainda se façam sentir fortes chuvas. Esta é a segunda vez este ano que a Guadalupe é visada por uma forte tempestade tropical, tendo já sido accionado em maio o estado de catástrofe natural devido às inundações de Abril que assolaram a ilha.

Após a travessar a Guadalupe, a tempestade Fiona continua presente no mar das Caraíbas e desloca-se agora para o Sul de Porto Rico.

