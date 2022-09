Futebol

Futebol: Paris Saint-Germain, líder isolado após a oitava jornada

Lionel Messi (direita), avançado argentino, e Kylian Mbappé (esquerda), avançado francês, são ambos jogadores do PSG. © AFP - JACK GUEZ

Texto por: Marco Martins 2 min

O Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão de França, venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Lyon na oitava jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1. O PSG lidera isolado com 22 pontos.