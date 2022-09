França

Esquerda francesa visada por denúncias de casos de assédio contra mulheres

Secretário nacional dos ecologistas franceses, Julien Bayou, em Grenoble a 25 de Agosto de 2022, defende-se das acusações levantadas contra si. AFP - OLIVIER CHASSIGNOLE

Texto por: Miguel Martins com AFP 1 min

A classe política francesa e, agora a esquerda na sua pluralidade, estão confrontadas com casos de denúncias de assédio em relação a mulheres da parte de dirigentes políticos. O líder do partido "Europa, ecologia, os verdes", Julien Bayou, acaba de se demitir por suposto assédio psicológico em relação a uma ex namorada.