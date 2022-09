Governo francês apresenta projecto de orçamento em contexto de incertezas

França

Com o seu governo a apresentar os seus projectos de orçamento para 2023 e de reforma do sistema de aposentações, abre-se hoje uma semana socialmente tensa para Emmanuel Macron.

O governo francês apresentou hoje o seu projecto de orçamento para 2023, uma proposta que ascende a 346,5 mil milhões de Euros que marca um aumento de 6,6% das despesas públicas em comparação com o orçamento de 2022. Neste projecto, o governo aumenta o envelope das forças armadas e também financia medidas para estancar o aumento do preço da energia.

Publicidade Continuar a ler

Numa altura em que a OCDE, Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos, antevê um crescimento do PIB mundial de 2,2% em 2023, contra 2,8% este ano, devido nomeadamente ao impacto da guerra na Ucrânia, as previsões de crescimento para a França tendem igualmente a ser menores do que se antevia há alguns meses.

Depois de apostar sobre um aumento de 0,8% em Junho, esta organização de cooperação prevê agora 0,6% de crescimento em França no ano que vem, ou seja bem menos do que o 1% de subida sobre o qual se baseia o executivo francês na proposta de orçamento apresentada hoje.

Neste plano, a seguir à educação que representa um pouco mais de 60 mil milhões de Euros de despesas, incluindo nomeadamente aumentos salariais numa média de 10% para os professores, o posto das Forças armadas vê aumentar a sua dotação de 3 mil milhões de Euros para o ano vem, fazendo ascender o seu orçamento total em quase 44 mil milhões de Euros.

Outro pelouro importante da proposta governamental é o chamado "escudo tarifário" de 45 mil milhões de Euros previstos para minimizar o aumento do preço do gás e da electricidade, um dispositivo suposto conter o aumento das facturas em cerca de 15% já no ano que vem.

As discussões nos próximos dias no parlamento em torno deste projecto prometem ser renhidas, tanto mais que contrariamente ao que aconteceu no seu primeiro mandato, o Presidente Macron só tem uma maioria relativa.

A "postura mais dialogante" prometida na campanha eleitoral poderá ser posta à prova, tanto mais que este é também o momento escolhido pelo executivo para lançar -a par do orçamento 2023- as discussões sobre o seu projecto de reforma do sistema de aposentações para fazer passar progressivamente a idade mínima da reforma dos actuais 62 para 65 anos. E isso já a partir do ano que vem.

Um projecto polémico contra o qual desde já foi programado um dia de greve geral, na próxima quinta-feira, sendo que por seu lado o governo já disse que em caso de bloqueio, poderia recorrer ao artigo 49.3 da Constituição que autoriza o executivo a fazer passar uma lei em força sem discussão no parlamento.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro