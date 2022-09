França

Contestação social sai à rua em França em vésperas de orçamento e reforma da Segurança Social

Philippe Martinez, líder da CGT, diss enão aceitar negociar a prolongamento da idade da reforma. REUTERS / Eric Gaillard

RFI

Os franceses manifestaram-se hoje nas ruas do país contra a reforma da Segurança Social que vai promover a reforma do sistema de pensões, que visa prolongar a idade da reforma, com os trabalhadores a reclamarem também o aumento dos salários face à inflação que aumenta no país.