França/África

Paris acolhe Fórum empresarial com África

Carlos Lopes, ex secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para África, será um dos intervenientes no Fórum "Ambition Africa 2022" de Paris. Cristiana Soares/RFI

Texto por: Miguel Martins 1 min

Entre hoje e amanhã a capital francesa acolhe o fórum empresarial "Ambition Africa 2022", sob os auspícios do Ministério francês da economia, com altas individualidades do mundo económico de África e da França.