Futebol: PSG perdeu pontos e a cabeça frente ao Reims

O Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão de França, empatou sem golos na deslocação ao terreno do Stade de Reims num jogo a contar para a décima jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1. O PSG lidera isolado com 26 pontos, tendo apenas um ponto de vantagem em relação ao Lorient.

Segundo empate em dez jogos para o Paris Saint-Germain que continua na liderança.

Em Reims, os parisienses não conseguiram marcar frente ao Stade de Reims, clube que ocupa actualmente a 15ª posição.

O jogo complicou-se na primeira parte para o Paris Saint-Germain visto que Sergio Ramos, defesa espanhol, foi expulso por palavras dirigidas ao árbitro aos 41 minutos.

A dez contra onze, os parisienses dominaram mas não conseguiram marcar apesar da estrela francesa Kylian Mbappé ter sido titular, e o avançado brasileiro Neymar ter entrado durante o decorrer da segunda parte. O único ausente foi Lionel Messi, que estava lesionado.

O encontro até podia ter sido pior para os parisienses. Nos últimos minutos, os jogadores do Reims e do PSG andaram aos empurrões várias vezes, com possíveis agressões. O árbitro não mostrou nenhum vermelho, mas sim 5 amarelos: Achraf Hakimi, Kylian Mbappé e Neymar do lado dos parisienses, e Andrew Gravillon e Bradley Locko do lado do Stade de Reims

De notar que o PSG contou com a ajuda de quatro jogadores lusófonos: os portugueses Danilo Pereira e Vitinha, e os brasileiros Marquinhos e Neymar.

O PSG lidera o campeonato com 26 pontos, mais um do que o Lorient e mais dois do que o Marselha.

O Lorient venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Brest. Os tentos do Lorient foram apontados pelo nigeriano Terem Moffi, que bisou, enquanto o único tento da equipa do Stade Brestois foi da autoria do francês Romain Del Castillo.

Quanto aos marselheses perderam pela primeira vez na temporada, por 1-2, em casa, frente ao AC Ajaccio. O único tento do Marselha foi apontado pelo francês Dimitri Payet, enquanto os golos do Ajaccio foram marcados pelo congolês Bevic Moussiti-Oko e pelo argentino do Marselha, Leonardo Balerdi, na própria baliza.

No que diz respeito ao Lens está no quarto lugar com 21 pontos, após a derrota por 1-0 na deslocação ao terreno do Lille, no dérbi do Norte da França. Quanto ao Lille, comandado pelo técnico português Paulo Fonseca, ocupa a sétima posição com 16 pontos.

De referir ainda que o Mónaco está no quinto posto com 20 pontos, após o triunfo por 0-2 na deslocação ao terreno do Montpellier.

A próxima jornada decorre no fim de semana de 15 e 16 de Outubro.

