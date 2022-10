França

Petrolífera francesa Total em greve há 2 semanas sem solução à vista

A greve dos trabalhadores da Total foi reconduzida nesta segunda-feira 10 de Outubro de 2022. AP - Jan Woitas

Há praticamente 2 semanas que as refinarias e depósitos da petrolífera francesa Total estão bloqueados por um movimento de greve que também alastrou para as estruturas francesas da ExxonMobil. Neste fim-de-semana, a direcção da Total indicou estar disposta a avançar a data de negociações inicialmente previstas para 15 de Novembro na condição de acabar o bloqueio. Uma "chantagem" do ponto de vista dos grevistas que hoje reconduziram o movimento.