Voo Rio-Paris

Voo Rio-Paris: Air France e Airbus acusadas de "homicídios involuntários"

Uma das caixas negras do AF447 da Air France, que assegurava a ligação Rio de Janeiro - Paris. Reuters/Charles Platiau

Texto por: Cristiana Soares 2 min

Mais de 13 anos depois do desaparecimento, no meio do oceano Atlântico, do Airbus A330 da Air France, que assegurava a linha Rio de Janeiro - Paris, o processo contra a companhia aérea francesa e contra o construtor tem início esta segunda-feira em Paris.