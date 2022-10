Organizações não-governamentais processam Total por cumplicidade em crimes de guerra

Guerra na Ucrânia

A gigante da energia francesa Total está a ser processada por duas organizações não governamentais por cumplicidade em crimes de guerra devido à continuação das operações das suas empresas na Rússia após o início da invasão da Ucrânia.

As organizações não-governamentais Razom We Stand e Darwin Climax Coalitions apresentaram na quinta-feira uma queixa contra a Total junto do ramo do Ministério Público francês que investiga casos de terrorismo por cumplicidade em crimes de guerra. Esta queixa tem como base a continuação da exploração de uma jazida de gás que serviu para produzir o combustível de aviões russos que bombardearam a Ucrânia, especificamente num ataque a Mariupol que terá vitimado mortalmente 600 pessoas.

As duas organizações acusam na queixa dirigida às autoridades francesas a Total de "ter contribuído para o fornecimento do Governo russo dos meios necessários para a execução de crimes de guerra", segundo cita o Jornal Le Monde que teve acesso à documentação apresentada pela Razom We Stand e Darwin Climax.

A Total declara que estas acusações são "ultrajantes e difamatórias".

A participação da TotalEnergies na jazida de gás de Termokarstovoïe, na Sibéria foi revelada em Agosto pelo Le Monde e pela organização não-governamental Global Witnessm dando conta que a empresa francesa detinha 49% deste empreendimento.

A Total começou por explicar que não tinha qualquer responsabilidade na exploração desta jazida de gás, indicando depois que os produtos produzidos se destinavam apenas à exportação, acabando por anunciar no fim de Agosto que se retirava completamente da exploração da jazida.

No entanto, a Total continua com participações na Rússia, detendo 19,4% da empresa Novatek, o segundo maior produtor de gás natural do país. A Novatek também possui fábricas onde o gás é transformado para ser usado como combustível de aviões militares, vendendo depois este combustível às forças russas.

