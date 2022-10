Bola de Ouro: Quem vai suceder a Lionel Messi?

Futebol

A cerimónia de entrega da Bola de Ouro edição 2022 vai decorrer esta noite em Paris, pelas 20h30, hora local.

Quem vai suceder a Lionel Messi? Há muitos candidatos, mas apenas um vai vencer a Bola de Ouro correspondente à temporada 2021/2022.

O vencedor do ano passado, o argentino Lionel Messi, que actua no Paris Saint-Germain, não consta na lista de nomeados e não pode alcançar um oitavo troféu.

O grande rival de Lionel Messi, o português Cristiano Ronaldo, que joga no Manchester United, não faz parte dos favoritos e não venceu nenhum troféu durante a temporada.

Lembre-se que os títulos colectivos é um dos critérios do painel dos júris.

O favorito à conquista da Bola de Ouro, segundo os especialistas franceses, é o avançado gaulês Karim Benzema, que conquistou a Liga dos Campeões europeus de futebol com o Real Madrid e também acabou melhor marcador da prova com 15 golos. Para além desse título continental, Karim Benzema conquistou o título de campeão nacional com os madrilenos e também foi o melhor marcador da prova com 27 tentos apontados.

Para além do favorito Karim Benzema, estão quatro portugueses na lista: Cristiano Ronaldo (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City) e Rafael Leão (AC Milan).

De notar que os vencedores da Bola de Ouro feminina, e dos troféus Kopa de melhor jovem e Yashin de melhor guarda-redes serão também proclamados neste evento.

